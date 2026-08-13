Свердловскстат назвал самые высокооплачиваемые сферы на Среднем Урале

Средняя начисленная зарплата в Свердловской области за январь-май 2026 года составила 93 838 рублей, что на 8,9% выше аналогичного периода прошлого года. Однако если делать поправку на индекс потребительских цен , то рост реальной зарплаты свердловчан составил всего 2%.

Как сообщил на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас, самые высокие зарплаты получают работники в сфере информации и связи (167,3 тысячи рублей), финансов и страхования (159,7 тысяч рублей), а также сотрудники научной и профессиональной деятельности (118 тысяч рублей).

В обрабатывающем секторе средняя заработная плата превысила среднеобластной уровень на 10,2% и составила 103,44 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты в этой отрасли отмечены у работников, занятых в производстве электроники и оптических изделий (125,8 тысяч рублей), химических веществ (124,6 тысяч рублей), а также в металлургическом производстве (111 тысяч рублей).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42