В некоторых домах Екатеринбурга появилась горячая вода

В воскресенье в некоторые жилые дома в Железнодорожном районе и в центре Екатеринбурга вернулась горячая вода.

Однако в пресс-службе «Т Плюс» заявили, что официального уведомления о восстановлении ГВС пока не давали – после остановки сети необходимо заполнить, прогреть и продезинфицировать. Некоторые УК включили горячую воду без уведомления от ресурсоснабжающей организации.

Как уже писал «Новый День», неделю назад более половины жилых домов города осталась без горячей воды. Проблему специалисты обещали решить в течение двух недель. С четверга МУП «Водоканал» начал восстанавливать подачу воды для Гурзуфской котельной и Свердловской ТЭЦ, постепенно увеличивая объемы подачи на все теплоисточники, в том числе на Ново-Свердловскую ТЭЦ. Полное восстановление подачи ожидается к 20 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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