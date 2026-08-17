российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В некоторых домах Екатеринбурга появилась горячая вода

В воскресенье в некоторые жилые дома в Железнодорожном районе и в центре Екатеринбурга вернулась горячая вода.

Однако в пресс-службе «Т Плюс» заявили, что официального уведомления о восстановлении ГВС пока не давали – после остановки сети необходимо заполнить, прогреть и продезинфицировать. Некоторые УК включили горячую воду без уведомления от ресурсоснабжающей организации.

Как уже писал «Новый День», неделю назад более половины жилых домов города осталась без горячей воды. Проблему специалисты обещали решить в течение двух недель. С четверга МУП «Водоканал» начал восстанавливать подачу воды для Гурзуфской котельной и Свердловской ТЭЦ, постепенно увеличивая объемы подачи на все теплоисточники, в том числе на Ново-Свердловскую ТЭЦ. Полное восстановление подачи ожидается к 20 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Ссылки по теме

Без ГВС осталась половина Екатеринбурга. Проблему решат «в течение двух недель»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,