Горячая вода вернется в дома екатеринбуржцев 20 августа

Планы по возвращению жителям Екатеринбурга горячей воды к 20 августа остаются в силе. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

«Срок сохраняется – 19-20 августа. «Т Плюс» заверяет, что 20-го горячая вода будет у наших жителей», – цитирует главу города «4 канал».

Как уже писал «Новый День», в позапрошлые выходные более половины жилых домов города остались без горячей воды. Проблему специалисты обещали решить в течение двух недель. С 13 августа МУП «Водоканал» начал восстанавливать подачу воды для Гурзуфской котельной и Свердловской ТЭЦ, постепенно увеличивая объемы подачи на все теплоисточники, в том числе на Ново-Свердловскую ТЭЦ.

В воскресенье, 16 августа, в некоторых жилых домах в Железнодорожном районе и в центре Екатеринбурга горячая вода появилась. Однако в пресс-службе «Т Плюс» заявили, что официального уведомления о восстановлении ГВС пока не давали – после остановки сети необходимо заполнить, прогреть и продезинфицировать. То есть некоторые УК включили горячую воду на свой страх и риск.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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