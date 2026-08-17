У главного свердловского следователя появился новый зам

На должность заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области назначен подполковник юстиции Александр Олейников.

Как сообщили в СУ СКР, в 2010 году Александр Олейников окончил Курганский государственный университет. На следственной работе с сентября 2010 года. С 2010 по 2014 годы замещал должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам в различных подразделениях следственных отделов СУ СК России по Курганской области. С декабря 2024 года замещал должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курганской области.

Отметим, нынешний руководитель СУ СКР Богдан Францишко с 2019 по 2025 год тоже служил в Курганской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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