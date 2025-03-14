В Екатеринбурге представили нового главу СУ СКР Богдана Францишко (ФОТО)

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога принял участие в представлении нового руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Богдана Францишко.

В представлении также участвовали глава управления кадров СК РФ Максим Малышкин, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства.

«Под вашим непосредственным руководством сотрудникам следственного управления предстоит обеспечивать и поддерживать законность и правопорядок в Свердловской области – регионе, который характеризуется большой численностью населения, наличием значительного количества промышленных предприятий, а также развитой туристической инфраструктурой», – подчеркнул на представлении уральский полпред Артем Жога.

Богдан Францишко родился в 1975 году в г. Мариинске Кемеровской области, с отличием окончил юридический факультет Томского государственного университета. Служил в органах прокуратуры Томской области, занимал должности следователя прокуратуры, прокурора, заместителя начальника следственного управления прокуратуры Томской области.

С 2011 года по 2014 год проходил службу в следственном управлении Следственного комитета РФ по Томской области в должности заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел.

С 2014 по 2019 год занимал должность заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

С сентября 2019 года проходил службу в должности руководителя следственного управления СК РФ по Курганской области.

Указом президента России от 25.02.2025 № 104 назначен на должность руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области на пятилетний срок.

Екатеринбург, Елена Васильева

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