11 кандидатов в депутаты пытались скрыть судимость от избиркома

Избирком Свердловской области подвел итоги выдвижения кандидатов в депутаты на муниципальных выборах.

Как сообщили в избиркоме, всего местные выборы пройдут в 35 территориях. На них выдвинулся 1581 кандидат (1091 – от политических партий и 490 самовыдвиженцев). Зарегистрировано 1490 кандидатов.

Еще 44 гражданам отказано в регистрации. Из них 29 предоставили недостаточное количество достоверных подписей, 11 попытались скрыть судимость, у четверых нет пассивного избирательного права. 47 человек утратили статус выдвинутого кандидата (24 ‒ по личному заявлению, 23 ‒ непредставление документов), выбыли после регистрации по личному заявлению ‒ 7.

Таким образом, в настоящий момент в местных кампаниях участвуют 1483 кандидата.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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