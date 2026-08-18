В ГИБДД объяснили, почему водителям приходит штраф за пристегнутый ремень

В Свердловской области в 2026 году дорожные камеры начали массово фиксировать нарушение: непристегнутый ремень безопасности. Водители жалуются, что им приходит штраф даже в том случае, когда они были пристегнуты. Врио заместителя начальника ЦАФАП Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Кобяков объяснил, почему так происходит.

«В Госавтоинспекцию поступает много обращений, связанных с применением ремней безопасности. В основном, это связано с тем, что водители часто используют ремень ненадлежащим способом: в пристегнутом виде он проходит ниже плеча, находится под рукой или вообще за спиной. Тогда как по регламенту ремень безопасности должен проходить через плечо и грудную клетку. Это связано с безопасностью дорожного движения. Когда ремень пристегнут неправильно, усилие приходится в одну точку и последствия [при аварии] могут быть намного тяжелее. Мы разъясняем это водителям, которые обращаются с жалобами. Фиксация этого вида нарушения нацелена на то, чтобы водители использовали ремень безопасности правильно», – рассказал на пресс-конференции Сергей Кобяков.

Он также сообщил, что за 7 месяцев 2026 года в Свердловскую Госавтоинспекцию поступило порядка 25 тысяч обращений, связанных и с обжалованием штрафов, и с обычными запросами. Из общего количества 17 тысяч жалоб были признаны не обоснованными, и порядка 1,5-2 тысяч обращений приняты к рассмотрению, в итоге постановления о штрафах отменили. «Процент обжалования довольно низкий», – отметил Кобяков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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