Таксисты делятся расстановкой камер на ремень

В Екатеринбурге водители стали чаще получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности – их выписывают автоматически по камерам, которые расставили в разных точках города. Сейчас активнее всего тему обсуждают таксисты. Они делятся друг с другом точками, где установлены такие камеры-ловушки.

Так, блогер-таксист Екатерина поделилась одной из таких локаций – видеофиксация ведется на улице Предельной, сразу после установочных комплексов «Патра».

В комментариях ее подписчики рассказали, что непристегнутых фотографируют также камеры на Бардина после Микрохирургии в сторону Дерябиной, на площади Уралмаша в сторону «Зари», на Викулова перед Татищева, на перекрестке Белинского и Трактористов в сторону Химмаша, на кольце на улице 8 Марта возле Ботанического сада, на перекрестке Белинского и Фурманова, на улице 8 Марта после Рижского переулка.

Ранее в ГАИ рассказали о жалобах водителей, которым приходит штраф даже в том случае, когда они были пристегнуты. Врио заместителя начальника ЦАФАП Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Кобяков объяснил, почему так происходит: «В основном, это связано с тем, что водители часто используют ремень ненадлежащим способом: в пристегнутом виде он проходит ниже плеча, находится под рукой или вообще за спиной. Тогда как по регламенту ремень безопасности должен проходить через плечо и грудную клетку».

Екатеринбург, Елена Сычева

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