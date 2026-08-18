Никто не был пристегнут: в ГИБДД раскрыли подробности страшной аварии на Тюменском тракте (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства вчерашней аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень, в которой погиб пятимесячный мальчик. Автомобиль Exeed съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились семья с двумя маленькими детьми, все получили тяжелые травмы.

Видео с регистратора

Как сообщили в ГИБДД, за рулем находился 34-летний житель ХМАО. Во время движения мужчина отвлекся на ребенка, сидевшего на заднем сиденье, из-за чего потерял управление автомобилем. В момент опрокидывания пятимесячного малыша выбросило из машины. Он скончался до приезда скорой помощи. Водитель, его 36-летняя супруга и трехлетний сын получили тяжелые травмы головы, их госпитализировали в Пышминскую центральную районную больницу.

Автоинспекторы установили, что водитель и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Трехлетний ребенок находился в салоне без детского кресла, хотя удерживающее устройство имелось, но не использовалось по назначению. Младенец перевозился в автолюльке, но не был зафиксирован ремнями, что привело к трагедии.

Освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат. У мужчины 13-летний водительский стаж, ранее он 72 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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