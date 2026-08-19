На Урале остаются затопленными 530 приусадебных участков

На территории Свердловской области затопленными остаются 6 жилых домов, 530 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

За прошедшие сутки от воды освободился 81 приусадебный участок. «На текущие сутки подтоплений, затоплений территорий и объектов инфраструктуры не прогнозируется», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, этим летом Свердловскую область накрыл небывалый по мощи дождевой паводок. Сильнее всего пострадал город Ирбит, расположенный на слиянии рек Ирбита и Ницы.

Ранее «Новый День» писал, как сберечь небогатый урожай картошки, которая по всей области сильно пострадала от избытка влаги в почве этим летом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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