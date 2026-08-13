Картофельный неурожай: как сохранить то, что удалось собрать в этом году

Июнь и июль в Свердловской области побили все рекорды по количеству осадков. Последствия не заставили себя ждать: обильные дожди серьезно сказались на урожае. Из-за переувлажнения почвы и распространения фитофтороза и других болезней сбор картофеля оказался крайне скудным, как минимум вполовину меньше обычного.

Как сберечь небогатый урожай картошки, «Новому Дню» рассказала садовод Ольга.

Прежде всего картофель нужно тщательно вымыть, чтобы смыть землю и увидеть все повреждения на клубнях – так можно будет отличить обычную грязь от очагов гнили. Затем следует отсортировать клубни, и выбросить сильно испорченные. Картофель с незначительными повреждениями отложить для употребления в первую очередь. И только здоровые клубни без видимых признаков болезней можно убрать на длительное хранение.

Из поврежденных клубней можно приготовить замороженный полуфабрикат. Для этого у картофеля стоит вырезать все дефекты, почистить, нарезать и отправить его в морозилку.

Здоровый картофель при правильном хранении может пролежать вплоть до весны. Но есть важные нюансы. В процессе хранения клубни необходимо рассыпать в хранилищах либо в ящиках тонким слоем, который не позволит картошке запреть. Регулярно, примерно раз в две недели, картофель нужно перебирать: ворошить, осматривать и удалять подозрительные клубни или те, которые уже начали портиться. Если просто засыпать картошку в ящик и забыть о ней до весны – при отсутствии контроля могут образоваться очаги гниения, и от одного больного клубня заразится весь урожай.

Напомним, ранее председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова отмечала, что урожай этого лета лучше сразу использовать для консервации – на длительное хранение в свежем виде такие овощи не годятся. Картофель, свеклу и морковь после уборки необходимо хорошо просушить в течение 2-3 недель в темном проветриваемом месте – влажные корнеплоды при хранении могут сгнить за месяц.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42