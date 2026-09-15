В свердловских муниципалитетах убрано около 25% картофеля

В хозяйствах Свердловской области убрали около 25% картофеля, при этом темпы работ в разных районах существенно различаются, и где-то уборка уже подходит к концу. Это зависит и от состояния занятых картофелем площадей, и от погодных условий.

В оперативной информации на сайте МинАПК говорится, что, например, в хозяйствах Верхотурского и Краснотурьинского районов собрано более 80% картофеля, однако здесь его сажали немного. В наиболее пострадавшем от летних дождевых паводков Ирбитском районе картофель убрали с 50% площадей, в Белоярском – с 23,9%, в Богдановичском и Сухоложском – с 25,7%.

Уборка зерновых и зернобобовых культур закончена более чем на 62% площадей, овощей открытого грунта – на 18%.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе губернатор Денис Паслер заявил, что свердловчанам хватит на зиму картофеля, несмотря на то, что летом в регионе наблюдались аномальные ливни. «Урожай будет похуже, но себя мы обеспечим. Мы его продавали на сторону, много, так что у нас все есть. Ну и надо не забывать, что у нас страна огромная. Чего нет, завезем», – заявил Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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