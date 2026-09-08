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Паслер пообещал, что картошки уральцам хватит

Свердловчанам хватит на зиму картофеля, несмотря на то, что летом в регионе наблюдались аномальные ливни. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Денис Паслер.

По его словам, уже убрано порядка 50% зерновых, также идет уборка картофеля и овощей и заготовка кормов для скота. Пока заготовлено 22 условных единицы корма на одну корову, а надо 30. Но в области еще остались запасы с прошлого года.

Картофеля тоже должно хватить. «Урожай будет похуже, но себя мы обеспечим. Мы его продавали на сторону, много, так что у нас все есть. Ну и надо не забывать, что у нас страна огромная. Чего нет, завезем», – заявил Паслер.

Губернатор добавил, что фермеров не будут штрафовать за невыполнение плана в связи с переувлажнением почв. Наоборот, их поддерживают – в общей сложности на сельское хозяйство в этом году направлено 5 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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