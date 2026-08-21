В мэрии рассказали, когда заработает фонтан на Плотинке

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере сможет работать только при условии кратного снижения сброса воды с городской плотины. С июля гидротехническое сооружение привязано к набережной тросами – сначала их держали грузовики, сейчас бетонные плиты .

«Фонтан в Историческом сквере спасли. Его на днях проверили, он работает. Но включать его будут, когда будет снижен сброс воды. Сейчас 27 кубометров в секунду, а фонтан может работать при 5-7 кубах. Так что ждем», – сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Напомним, в июне и июле в Екатеринбурге выпало рекордное количество осадков . Уровень воды в городских водоемах значительно повысился. Светомузыкальный фонтан, который в этом сезоне проработал не больше трех недель, отключили, а затем привязали к берегу, чтобы он не уплыл.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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