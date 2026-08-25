Осуждена бывшая сотрудница УрФУ, создавшая схему по незаконной легализации мигрантов

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему директору Центра по приему экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Уральского федерального университета Наталье Ковалевой, которая с сообщниками разработала схему незаконной легализации мигрантов.

Как сообщили «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, Ковалева заключила досудебное соглашение. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься руководящей деятельностью в сфере образования на срок 3 года, с конфискацией 100 тысяч рублей.

Ковалеву и восьмерых ее сообщников задержали в 2025 году. Фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная организованной группой», ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, ОПГ действовала с сентября 2024 по май 2025 года. Директор Центра по приему экзаменов УрФУ принимала иностранцев на сдачу экзаменов, за деньги предоставляя им через сообщников варианты правильных ответов. Это позволяло мигрантам отвечать на тестовые вопросы без знания даже основ русского языка. Таким образом, они получали возможность легального пребывания и работы на территории России. «Клиентов» Ковалевой поставлял сообщник – 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.

Вот как прокомментировал эту ситуацию начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых: «Выявили, задержали и изобличили в противоправной деятельности группу сотрудники регионального ФСБ, подразделений уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в ходе реализации поступившей оперативной информации при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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