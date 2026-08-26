Ситуация по пастереллезу в Свердловской области благополучная

Последствия вспышки пастереллеза в Свердловской области ликвидированы, сейчас ситуация по этому заболеванию благополучная. Об этом заявил на пресс-конференции директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

«Очаг был оперативно купирован, распространения инфекции мы не допустили. Вакцинировать животных будем и в этом году, и в следующем. Вакцина будет за счет областного бюджета», – добавил специалист.

Как уже писал «Новый День», в феврале этого года в одном из районов области был введен карантин по пастереллезу. Из-за этого вывоз молока-сырья оттуда запретили – цистерны, направляющиеся на завод, развернули, и им пришлось слить молоко, так как пристроить его другим переработчикам фермеры не смогли. В ДИПе подчеркнули, что с таким столкнулся только один производитель, еще до того, как обратился в минАПК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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