Из пострадавшего от беспилотника дома спасли собаку

В Екатеринбурге спасли маленькую собачку из многоэтажного дома, пострадавшего от прилета БПЛА.

Как сообщает «4 канал», жильцов пока не пускают внутрь: с поврежденного фасада продолжают осыпаться фрагменты. К правоохранителям подошла плачущая женщина, которая рассказала, что во время атаки у нее в квартире была только одна собачка, и что с ней, хозяйка не знала.

К счастью, все закончилось хорошо: питомца нашли, вынесли из дома и передали хозяйке.

Как уже писал «Новый День», сегодня утром губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил об очередной вражеской атаке с воздуха на Екатеринбург. «Работают силы Министерства обороны РФ, средства авиации и ПВО, мобильные огневые группы. Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация. Буду оперативно информировать вас о развитии событий», – написал глава региона в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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