Школьные линейки в Свердловской области будут проходить внутри зданий

Министерство образования Свердловской области рекомендовало школам проводить торжественные линейки 1 сентября внутри зданий. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме.

«В учреждениях образования предусмотрен порядок действий на случай возникновения нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности, связанного с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. При необходимости ученики и сотрудники образовательных организаций будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия в соответствии с действующими инструкциями и требованиями безопасности», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, в Свердловской области за последнюю неделю участились угрозы воздушных атак БПЛА. Сегодня днем на окраине Екатеринбурга украинские беспилотники повредили три многоквартирных жилых дома. К счастью, обошлось без серьезных жертв. Пострадали два человека – в основном от осколков стекла, им оказали медицинскую помощь. Всех эвакуированных жильцов разместили в ПВР, людей обеспечат горячем питанием, водой и спальными местами. Губернатор Денис Паслер заявил, что поврежденные дома будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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