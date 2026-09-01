Психолог объяснила, как говорить с ребенком о БПЛА и ракетах

После атаки беспилотников ВСУ на Екатеринбург 31 августа увеличилось число запросов к детским психологам – родителей интересует, как говорить с дошкольниками и школьниками о налетах. «Большинство детей, с которыми мне приходилось работать, знают словосочетания «ракетная опасность» и «беспилотная опасность», но, к счастью, они не вкладывают в них никакого смысла, это как игра для них. И возможно, с самыми маленькими так и должно оставаться – так будет проще отработать правила безопасности. Что делать, если услышал сирену, что взять с собой, где хранится «тревожный рюкзачок» на случай эвакуации и так далее. Но и обесценивать эмоции ребенка не стоит – если он уже боится, если у него уже есть страх, не надо его разубеждать, говорить, что все точно будет хорошо, что бояться не надо. Напротив, надо объяснить, разумеется, в соответствии с возрастом, что опасность есть, и поэтому важно выполнять определенные шаги: слушать взрослого, отправляться в укрытие. Важно и самому не слишком эмоционировать», – рассказала «Новому Дню» психолог Анна Зосимова.

По ее словам, в момент тревоги стоит коротко проговорить с ребенком, куда вы идете (если вы укрываетесь в паркинге или в помещении без окон), что делаете и для чего. «Без лишних подробностей, но с тем, чтобы у ребенка было понимание: взрослый рядом, мы в безопасном месте. Особенно если это малыши, дошкольники», – подчеркнула специалист.

С ребятами постарше можно обсудить расширенные правила защиты, сигналы воздушной тревоги (сирена, СМС, пожарная сигнализация). «С ними уже более четко можно проговаривать, почему нельзя стоять у окон, зачем идти в укрытие, и что не стоит снимать БПЛА или работу ПВО. Но тоже, на мой взгляд, без лишних эмоций и шокирующих описаний. Не надо в подробностях рассказывать, как кого-то посекло осколками от разбитого окна», – добавила Зосимова.

Если ребенок находится в тревоге, она посоветовала использовать больше практик на расслабление – объятия, теплый душ через полотенце, утяжеленное одеяло, а также давать больше стабильности. «Для психики ребенка очень важна регулярность, рутинность, и фактор стресса может быть не от самого БПЛА, который где-то за городом летает и который собьют военные, а от включившейся сирены, раннего пробуждения, сбитого режима сна-бодрствования. Поэтому стоит найти больше опор – понятная еда, знакомая книга на ночь, отсутствие даже позитивного перевозбуждения, например, мультфильмов вечером или слишком активной игры», – отметила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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