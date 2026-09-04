В Тюменской и Курганской областях беспилотная опасность

В Тюменской и Курганской областях объявлена беспилотная опасность, сообщает канал «Радар. Оповещения по тылу».

Напомним, снимать пролетающие БПЛА, работу ПВО и мобильных огневых групп, а также публиковать такие кадры запрещено. Кроме того, опасно для жизни приближаться к обломкам сбитых или упавших беспилотников.

Ранее «Новый День» рассказывал, как разговаривать с детьми дошкольного и школьного возраста об атаках БПЛА и ракетных угрозах.

Курган, Елена Сычева

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