16-летний школьник погиб на Урале, нанюхавшись газа

В Карпинске 1 сентября погиб 16-летний подросток. По предварительной информации, он надышался парами газа.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЧП случилось днем в гаражном массиве. Подросток вдыхал пары газа и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть.
Погибший воспитывался в неполной семье, учился в 9 классе, на учете в ПДН не состоял.
Карпинск, Елена Владимирова
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