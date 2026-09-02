16-летний школьник погиб на Урале, нанюхавшись газа

В Карпинске 1 сентября погиб 16-летний подросток. По предварительной информации, он надышался парами газа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЧП случилось днем в гаражном массиве. Подросток вдыхал пары газа и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

Погибший воспитывался в неполной семье, учился в 9 классе, на учете в ПДН не состоял.

Карпинск, Елена Владимирова

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