Не замечают ни родители, ни полиция. Нарколог объяснил смерти подростков от газа

В Свердловской области всего за месяц произошел уже второй случай гибели подростка от вдыхания газов. Первым был 16-летний мальчик из Карпинска, второй – 13-летняя девочка из Екатеринбурга. «Это так называемый сниффинг, когда дети вдыхают газ из зажигалок. Смерть наступает в виду сильной гипоксии мозга. Опасно это явление тем, что так как нет специфического запаха, как при курении или употреблении алкоголя, дети не попадают в поле зрения ни наркологов, ни полиции, не подозревают и родители», – сказал главный нарколог Минздрава в УрФО, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Специалист объяснил: вдыхаемые газы вытесняют кислород в крови, из-за чего и наступает острое кислородное голодание мозга, что приводит к галлюцинациям, потере сознания, остановке дыхания, отеку мозга или сердца. «Даже если ребенок остается жив, изменения из-за гипоксии будут. Нарушаются когнитивные функции, физические, так как мы говорим о детях, у которых еще только развиваются системы организма», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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