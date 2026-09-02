Вместо тротуаров – щебенка. Как выглядит улица Пушкина за 9 дней до Международного фестиваля молодежи (ФОТО)

Строители не успевают доделать сквер на улице Пушкина к началу Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На данный момент по улице открыт проезд для транспорта, но пешеходная часть совсем не готова. На месте тротуаров сейчас щебенка, провода и строительный мусор.

Между тем в пресс-службе мэрии заявили, что проблем на объекте нет. Подрядчик обещал завершить все работы по благоустройству до начала фестиваля. Сегодня на улице начнут укладывать тротуарную плитку.

Напомним, по проекту на улице Пушкина должна появиться прогулочная аллея с велодорожкой. Здесь планируется высадить 71 дерево и почти 11,5 тысячи кустарников, обустроить газоны, установить скамейки и урны. По контракту, окончание работ намечено июль 2027 года, однако муниципальные власти поставили перед подрядной организацией АО «Трест Уралтрансспецстрой» задачу завершить ремонт раньше, чтобы успеть к открытию Международного фестиваля молодежи. Общие затраты на реконструкцию улицы Пушкина составили 472 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42