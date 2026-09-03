Горячая вода вернулась в большинство районов Екатеринбурга

В большинстве жилых домов Екатеринбурга снова появилась горячая вода – уже привычного желтоватого цвета.

Как сообщает пресс-служба ЕТК, еще во второй половине дня 2 сентября энергетики восстановили горячее водоснабжение потребителей Центра, Кировского района, Широкой Речки и Юго-Западного микрорайона.

После заполнения тепловой сети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают организации, обслуживающие здания. В случае отсутствия горячей воды жителям следует обращаться в свои УК и ТСЖ. Также узнать о ситуации с горячим водоснабжением в своем доме можно с помощью Тепловой справочной службы на портале tss.tplusgroup.ru.

Как уже писал «Новый День», 1 сентября ЕТК сообщила, что в связи с ограничением подачи ХВС на источники ПАО «Т Плюс» ограничена подача горячей воды в следующие районы: Эльмаш, Верхняя Пышма, Вокзальный, Заречный, ВИЗ, Юго-Западный, Широкая Речка, Центр, Вторчермет. Восстановить горячее водоснабжение во всем городе планировалось к вечеру 4 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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