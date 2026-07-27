В мэрии рассказали, почему вода в кранах остается мутной

Близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» ответил жителям, которые жалуются на качество водопроводной воды – после проливных дождей она стала грязной и плохо пахнет. Сообщается, что специалисты Водоканала очищают воду до норм, которые установлены санитарными правилами. По данным Роспотребнадзора, опасности для здоровья горожан нет.

«Что касается прозрачности, то в такой дождеапокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Короче сказать? Если добиваться кристальной прозрачности, то придется ограничивать подачу. А это, сами понимаете, вообще никак», – резюмирует «Екатеринбург. Главное».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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