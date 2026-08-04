В свердловские водохранилища начала поступать вода с Южного Урала

Качество воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, во всяком случае, для этого принимаются меры.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилища близ Екатеринбурга из Нязепетовского каскада (Челябинская область). Трубы должны наполниться к понедельнику, когда вода поступит в природные бассейны – Верхнемакаровское, Волчихинское и Ново-Мариинское, а оттуда – в водозаборы Водоканала.

Как уже писал «Новый День», екатеринбуржцы уже месяц массово жалуются на качество холодной водопроводной воды, после того как прошли затяжные и обильные ливни. Горожане сообщали, что из крана течет мутная жижа с примесями, в зависимости от района она может быть желтого, коричневого или зеленого цвета. Бытовые фильтры не справляются с нагрузкой и быстро выходят из строя. В мэрии заявили, что администрация совместно с Водоканалом принимает все необходимые меры. В постоянном режиме проводится отбор проб в водохранилище, значительно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на максимальных технологических режимах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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