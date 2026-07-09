Из-под крана течет грязь. Екатеринбуржцы массово жалуются на качество воды

Жители Екатеринбурга массово жалуются на качество холодной воды в горводопроводе – из-под крана льется мутная жижа с примесями, в зависимости от района она может быть жёлтого, коричневого или зелёного цвета.

«У нас в доме стоят фильтры на вводе в здание, но даже они не спасают. Страшно мыться, тем более – купать детей. Что будет с бытовой техникой, со стиральной машиной или посудомойкой, представить страшно, учитывая, что за пару дней сантехника покрывается серым налётом, который приходится прямо с силой и химией оттирать. Такого раньше никогда не было», – говорит жительница центра Алена.

В Академическом похожая ситуация. «Вода идет цветная. Иногда запах хлора становится более явно выраженным», – добавила екатеринбурженка Мария. В домовых чатах предполагают, что ситуация может быть связана с недавним подъемом воды в реках, прудах и водохранилищах после дождей. «Паводковые воды могут размывать верхние слои почвы, а потом приносить это все в водоемы. Вопрос – почему не усилена водоподготовка, почему не справляются фильтры Водоканала? И насколько это может быть опасно для людей, холодная вода у нас по всем нормативам – питьевая», – заметил екатеринбуржец Никита.

Получить оперативный комментарий о происходящем в пресс-службе Водоканала не удалось. Позиция предприятия будет опубликована, как только информация поступит в редакцию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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