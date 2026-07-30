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Водоканал объяснил, почему из крана течет грязная вода

МУП «Водоканал» назвал причину ухудшения качества холодной питьевой воды, которая поступает в дома екатеринбуржцев.

«Ливни, существенное превышение уровня осадков, смыв с водозаборной площади вредных веществ и подъем донных отложений привели к существенному ухудшению показателей исходной воды из основного источника водоснабжения. Во взятых пробах зафиксированы отклонения по показателю цветности и мутности. Зафиксирован резкий вынос природных органических веществ, что привело к росту показателей цветности и мутности на этапе водозабора», – пояснили на предприятии. Там добавили, что по результатам лабораторных испытаний аккредитованной центральной лаборатории МУП «Водоканал» превышений предельно допустимых концентраций в пробах воды не выявлено.

Администрация Екатеринбурга совместно с «Водоканалом» принимает все необходимые меры для обеспечения горожан холодной водой, заявили в пресс-службе мэрии. В постоянном режиме проводится отбор проб воды в водохранилище, значительно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на максимальных технологических режимах. Дополнительно рассматривается вопрос о возможной перекачке воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовую.

Как ранее писал «Новый День», массовые жалобы на качество холодной водопроводной воды начались около трех недель назад – после затяжных и обильных ливней. Горожане сообщали, что из крана течет мутная жижа с примесями, в зависимости от района она может быть желтого, коричневого или зеленого цвета. Бытовые фильтры не справляются с нагрузкой и быстро выходят из строя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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