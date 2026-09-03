Сегодня отмечается День победы над Японией

3 сентября 2026 года исполняется 81 год со дня победы СССР под Японией. Об этом напомнил в своем телеграм-канале екатеринбургский историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко.

«Пока некоторые поддаются массовому психозу и постят костры рябин, напомню – 3 сентября в истории России очень значимая дата. Более того, этот день даже был какое-то время выходным! 3 сентября – это День победы над Японией – памятная дата введена указом Президиума Верховного Совета СССР после подписания акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. В течение двух лет этот день был выходным и праздничным (в 1947 году выходной отменили, как и выходной день 9 мая). Также этот день как дата победы над милитаристской Японией отмечается и в Китае – и для китайцев победа в той войне значила очень много: как минимум, в память о 30 миллионах погибших от рук японцев.

Любопытно, что для награждения участников военных действий на Дальнем Востоке в СССР была учреждена медаль «За победу над Японией», очень похожая по своему дизайну на медаль «За победу над Германией». Только в «германской» медали профиль Сталина развернут влево – на запад, а в этой направо – на восток. На реверсе медали надпись: «3 сентября 1945», – написал Ермоленко.

Напомним, год назад, в преддверии 80-летия Победы над милитаристской Японией, более 6800 уральских ветеранов получили персональные поздравления от президента Владимира Путина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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