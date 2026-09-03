Два десятка лет дружбы – как строились и как распались отношения Урала и Германии

Сегодня экономическое и культурное взаимодействие Свердловской области и Германии по понятным причинам сократилось, но в конце прошлого и начале нынешнего века оно переживало бурный расцвет, за что надо поблагодарить первого губернатора Эдуарда Росселя. «Новый День» вспоминает, как это было.

Едва став главой администрации Свердловской области, Эдуард Россель начал активно продвигать регион за рубежом, прежде всего – в Германии. В ноябре 1991 года в Бонне президент РФ Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль подписали заявление, в котором Свердловская область была предложена для отработки пилотного проекта межрегиональных связей. Уже через месяц, в декабре 1991-го, Эдуард Россель и премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Эрвин Тойфель подписали соглашение о сотрудничестве Свердловской области с немецкой землей Баден-Вюртемберг. За первые десять лет сотрудничества были созданы десятки совместных предприятий, немецкий опыт использовался для основания предприятий малого и среднего бизнеса, а при библиотеке Белинского открылся Немецкий читальный зал имени Гете.

В 2001 году, находясь с рабочим визитом в Германии, Россель встретился с советником по экономическим вопросам федерального канцлера Германии Михаэлем Штайнером и инициировал вопрос об открытии генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге. Губернатор сообщил, что идею поддерживает министр иностранных дел России Игорь Иванов.

В октябре 2003 года Екатеринбург принял Российско-Германский саммит, на котором Владимир Путин встретился со своим коллегой из ФРГ Герхардом Шредером. Меры безопасности были усилены. В Екатеринбурге на два дня было официально запрещено проводить пикеты, шествия и прочие массовые мероприятия. Мэрия отменила даже ряд согласованных акций.

На пресс-конференции по итогам саммита Шредер заявил, что без контактов с Россией в Европе невозможно создать экономическое процветание и безопасность на длительный период. Он отметил, что рад побывать в Екатеринбурге не только потому, что это интересный город, но и потому, что Свердловская область – это «регион, который показывает масштабы российско-германского экономического сотрудничества, в котором имеются все возможности для взаимодействия».

В июне 2005 года мечта Росселя сбылась: на Урале открылось генеральное консульство ФРГ. Его возглавил Тило Клиннер, прежде занимавший должность советника посольства ФРГ в Москве. В новый консульский округ вошли Башкирия, Свердловская, Курганская, Оренбургская, Пермская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский, Коми-Пермяцкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

После этого двусторонние отношения еще больше активизировались. В 2010 году был создан Центр немецкого языка – официальный партнер Гете-института. Несколько лет подряд в Екатеринбурге проводились тематические Дни современного кино, выставки, другие культурные мероприятия. 2021 год был объявлен Годом Германии в России. В его рамках в Екатеринбурге прошли Российско-Германский бизнес-форум «Экология и устойчивое развитие» и конференция для выпускников германских образовательных программ в УрФУ «Формирование устойчивого будущего – новые задачи для экономики, исследований и науки».

В 2023 году Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекратило работу. Тогда ФРГ также закрыла свои дипломатические представительства в Калининграде и Новосибирске.

В последние несколько дней напряженность между Россией и Германией еще больше усилилась. 1 сентября 2026 года правительство Германии решило денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине из-за инцидента с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига в начале августа, возложив на Россию ответственность за падение дрона. В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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