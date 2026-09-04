Начинается суд над шайкой, кравшей из коттеджей ювелирку, алкоголь, электросамокаты и фены «Дайсон»

В Кировский суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении четырех человек, обвиняемых в кражах дорогих вещей из частных коттеджей на Среднем и Южном Урале. Общая стоимость похищенного – около 20 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, волна подобных хищений прокатилась по Уралу в сентябре и октябре прошлого года.

Потерпевшие как под копирку сообщали, что неизвестные проникли в их дома, отжав пластиковые окна. В большинстве случаев целью воров были дорогие часы элитных марок и золотые украшения с драгоценными камнями. Однако у некоторых заявителей пропали также электросамокаты, дорогой алкоголь и даже фен «Дайсон». Похитители старались соблюдать меры конспирации: подходили к домам со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали балаклавы и перчатки, совершали преступления максимально быстро, чтобы успеть скрыться до прибытия охраны.

Изучив видеозаписи с камер наблюдения, сыщики поняли, что во всех случаях действовала одна и та же шайка. В итоге фигуранты были установлены и задержаны.

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. Им вменяются восемь краж в особо крупном размере, совершенных на территории Екатеринбурга, Березовского и Сосновского района Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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