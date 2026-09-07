В Екатеринбурге задержали депутата городской думы

В Екатеринбурге полиция задержала депутата городской думы, кандидата в Госдуму и областное заксобрание от партии «Яблоко», политолога Константина Киселева.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. «Константина Киселева доставили в отдел полиции № 5 по Ленинскому району Екатеринбурга. Ему вменяют административное правонарушение – вероятно, по статье о демонстрации экстремистской символики», – говорится в сообщении «Яблока».

Напомним, 28 августа Свердловский областной суд в лице судьи Максима Старкова удовлетворил иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Представитель истца Андрей Еланцев ссылался в суде на три основания: использование партией запрещенных соцсетей, якобы имевшее место нарушение авторских прав, а также использование средств избирательного фонда сверх установленного предела. «Яблоко» подало апелляцию на это решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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