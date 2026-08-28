Суд снял «Яблоко» с выборов в Свердловское заксобрание

Свердловский областной суд в лице судьи Максима Старкова удовлетворил иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание.

Напомним, ЛДПР требовала отменить постановление областной избирательной комиссии от 6 августа о регистрации списка «Яблока». Представитель истца Андрей Еланцев ссылался в суде на три основания: использование партией запрещенных соцсетей, якобы имевшее место нарушение авторских прав, а также использование средств избирательного фонда сверх установленного законом предельного размера.

На заседании присутствовали кандидаты в заксо от «Яблока», депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев и юрист Леонид Буйный, который представляет интересы партии. Поддержать «Яблоко» пришли несколько десятков молодых людей. Перед оглашением вердикта Киселев призвал своих сторонников не устраивать несанкционированных митингов, даже если решение им не понравится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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