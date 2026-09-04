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3 сентября уральцев позвали голосовать за ЛДПР голосом Шуфутинского

Известный хит про 3 сентября засветился в предвыборной агитации ЛДПР в Свердловской области.

Сообщество «Однозначно!» в соцсети «ВКонтакте» разместило клип, в котором пенсионерке 3 сентября звонят по телефону и голосом Михаила Шуфутинского напоминают, что ЛДПР находится под третьим номером в бюллетене для голосования за кандидатов в депутаты заксобрания. На заднем фоне при этом звучит соответствующая песня.

Уральский политтехнолог Александр Ханин полагает, что ролик изготовлен без согласия авторов песни и исполнителя. «Яблоко», ау, очнись. Встань, отряхни с шинели снег и стреляй. Твой черед», – написал он в телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», 28 августа Свердловский областной суд в лице судьи Максима Старкова удовлетворил иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Представитель истца Андрей Еланцев ссылался в суде на три основания: использование партией запрещенных соцсетей, якобы имевшее место нарушение авторских прав, а также использование средств избирательного фонда сверх установленного предела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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