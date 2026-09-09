Апелляцию на снятие с выборов списка «Яблока» рассмотрят в пятницу

Апелляцию на решение Свердловского областного суда на снятие с выборов в заксо списка кандидатов от «Яблока» рассмотрят в пятницу, 11 сентября, в 11:00 по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе партии, сегодня представитель «Яблока» Ярослав Щербаков подаст ходатайство о возможности дистанционного участия в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи из здания Свердловского областного суда. Если ходатайство удовлетворят, «яблочники» сообщат о номере аудитории в здании Свердловского областного суда, где будет проходить заседание.

Как уже писал «Новый День», 28 августа Свердловский областной суд в лице судьи Максима Старкова удовлетворил иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Представитель истца Андрей Еланцев ссылался в суде на три основания: использование партией запрещенных соцсетей, якобы имевшее место нарушение авторских прав, а также использование средств избирательного фонда сверх установленного законом предельного размера. 3 сентября «Яблоко» подало апелляцию, которую рассмотрят в Санкт-Петербургском апелляционном суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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