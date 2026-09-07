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Проехать на метро можно будет за один рубль

С 13 по 16 сентября стоимость проезда в екатеринбургском метро будет стоить один рубль. Акция действует только при оплате по биометрии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специальный тариф введут в дни проведения Международного фестиваля молодежи. Воспользоваться предложением смогут все пассажиры.

Биометрические терминалы установлены на всех 9 станциях и 103 турникетах метрополитена. Стоимость поездки будет рассчитываться автоматически при проходе через турникет. Предъявлять отдельный билет, вводить промокод или специально регистрироваться в акции не нужно.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / Фестиваль молодежи

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