В Екатеринбурге презентовали музыкальный трибьют Борису Рыжему с клипами от Антохи МС и Славы КПСС

8 сентября, в день рождения поэта Бориса Рыжего, состоялась премьера клипов и тизера к музыкальному трибьют-альбому «Рыжий. Над домами».

Стихи уральского поэта зазвучали через инди-музыку Антохи МС, Славы КПСС, групп «Сова», «Перемотка», «Внимание брусника!» и певицы Flora. В альбом вошли 8 треков, причем на 6 из них отсняли видеоклипы – от live-версий до работ, созданных при помощи нейросетей. Над визуальной частью трудились команда Red Pepper Film и шесть молодых режиссеров: Кирилл Лукин, Максим Якимов, Юлия Узких, Солтан Сунгатуллин, Соня Черных и Илья Сорокин.

Как рассказал креативный директор «Атома» Никита Харисов, проект задумывался как способ популяризировать Екатеринбург через музыку и локальную идентичность. «Мы решили изучить родной город через поэзию одного из самых ярких уральских поэтов и рассказать о нем языком независимых музыкантов новой волны. Хотим создать еще один повод для туристов и жителей полюбить Екатеринбург», – пояснил он.

По его словам, проект можно рассматривать через несколько «линз»: как альбом, как новый взгляд на город и как серию клипов, где Екатеринбург предстает в неожиданных ракурсах.

На презентации трибьют-альбома Кирилл Лукин, снимавший клип для Славы КПСС, рассказал, что в основе его ролика лежит идея, как сделать город бессмертным через татуировки. «Люди – это живые архивы, которые хранят воспоминания о городе. И чем больше таких людей, тем город становится бессмертнее», – отметил режиссер.

Режиссер Юлия Узких, работавшая с Антохой МС, рассказала, что ее клип построен на мотиве «слома эпох и перемен». «Важно всегда помнить: после любой перемены наступает новая глава жизни. Не нужно бояться, нужно идти навстречу судьбе», – поделилась она.

Клипы проекта будут выходить в течение осени 2026 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube