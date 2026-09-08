«Уральский Есенин»: что объединяет Рыжего и поэта Серебряного века

На презентации музыкального трибьют-альбома Борису Рыжему исследовательница его творчества Татьяна Арсенова объяснила, почему Рыжего часто называют «уральским Есениным».

Сравнение прозвучало еще при жизни самого Рыжего – в частности, в статье Ольги Славниковой «Из Свердловска с любовью». И, по словам Арсеновой, самому поэту это не нравилось.

Исследовательница пояснила, что аналогия возникает неслучайно. Эти поэты принадлежат к неоромантическому типу личности, воплощенному в творчестве. Она добавила: как бы сам Рыжий ни относился к этим параллелям, существуют определенные эстетические константы, которые невозможно отменить. И сравнение с Есениным, по ее словам, основывается именно на неоромантическом восприятии мира, которое роднит этих авторов.

Ранее Татьяна Арсенова рассказала, почему в стихах Рыжего лирический герой был вымышленным и что на самом деле значил для автора Свердловск.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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