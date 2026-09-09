Экономист прогнозирует улучшение экономической ситуации в 2027 году

В первой половине 2026 года бюджеты российских регионов, в том числе Свердловской области, показали снижение поступлений от налога на прибыль. Возможно, снижение продолжится и в третьем квартале, однако затем показатели могут начать расти. Такое мнение высказал в разговоре с «Новым Днем» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Российская экономика, замедляясь в 2025 году, перешла в режим переохлаждения летом 2026 года, когда промышленное производство сокращалось, когда снижалась активность торговли. По сути, экономику допереохлаждали до снижения прибыли и уплаты соответствующих налогов. Но самое интересное будет во второй половине года, потому что, по всей видимости, результаты третьего квартала будут особенно нехороши, – считает эксперт. – Четвертый квартал может исправить положение, но это будет зависеть от экономической и финансовой политики государства. Пока что, учитывая девальвацию рубля более чем на 20%, едва ли можно предполагать, что ситуация выправится как-то сама. Скорее наоборот, можно предполагать, что поступления будут сокращаться, как и прибыли».

Однако нельзя исключать, что в октябре наступит перелом в российской экономической политике. Этот перелом, по мнению Василия Колташова, будет связан с тем, что власти дадут распоряжение укрепить рубль. Поэтому экономика получит возможность вздохнуть и продолжить рост, и показатели начнут улучшаться. Однако итоговые показатели экономики по году все равно если и будут положительными, то небольшими.

«Но в 2027 году положение должно исправиться, поскольку все эти игры в охлаждение экономики ради того, чтобы инфляция ослабла, когда она не ослабла, будут заменены на какие-то новые подходы, возможно, с новыми кадрами. И в результате мы получим улучшение показателей в 2027 году. Российская экономика, скорее всего, продемонстрирует рост в нарастающем темпе», – резюмирует эксперт.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе свердловский минфин отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие. «Несмотря на то, что налог на прибыль показал снижение, доходы по другим источникам, а также неналоговые доходы сбалансировали доходную часть бюджета, которая, в целом, исполнена на уровне аналогичного периода прошлого года», – уточнил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Как следует из документов на сайте минфина, поступления по налогу на прибыль организаций за первое полугодие составили 60,6 млрд рублей (при годовом плане 142 млрд рублей), по НДФЛ – 79 млрд (годовой план – 189 млрд).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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