На Урале отрыли первый лесной класс – школьники будут изучать технологии лесохозяйства и деревообработки

В Верхнесинячихинской школе № 3 открыли первый в Свердловской области профильный «лесной» класс. Здесь подготовят будущих специалистов для лесной отрасли: школьники будут углубленно изучать биологию и экологию, знакомиться с современными технологиями лесного хозяйства и деревообработки, а также участвовать в практических занятиях. После капремонта в школу на 2,3 миллиона рублей закупили мультимедийное оборудование, интерактивные микроскопы и материалы для лабораторных работ.

«Подготовка кадров для лесного комплекса начинается задолго до выхода молодого специалиста на производство. Профильный класс дает школьникам возможность раньше познакомиться с современным лесным хозяйством и понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. Такие проекты формируют кадровый потенциал региона и помогают молодым людям осознанно выбирать профессию и свое будущее в Свердловской области», – подчеркнул Владимир Бережнов, заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области.

Для развития проекта директор фанерного комбината «Свеза» в Верхней Синячихе Виктор Афанасьев, ректор УГЛТУ Евгений Платонов, глава муниципалитета Наталья Соколова и директор школы Юлия Соколинская подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает совместную разработку образовательных программ, дополнительные возможности для поступления в профильный вуз и поддержку школьников во время учебы, рассказали в пресс-службе промышленной группы «Свеза».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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