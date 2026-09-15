На Урале открылись «дорожные» классы – школьники будут изучать основы проектирования и эксплуатации дорог

В Свердловской области впервые открылись профильные «дорожные» классы – в лицее № 110 имени Л.К. Гришиной в Екатеринбурге и школе № 3 в Нижней Туре. Во время обучения школьники познакомятся с реальными дорожными объектами и технологиями, узнают, как проектируются, строятся и эксплуатируются дороги. В основе учебного плана – изучение физики, математики и геометрии.

Проект учитывает специфику местной дорожной сети, климатические условия и приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры конкретного региона. Федеральная инициатива нацелена на раннюю профориентацию школьников и подготовку будущих высококвалифицированных специалистов, отметили в пресс-службе мэрии.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, реализация проекта стала возможна благодаря взаимодействию Министерства транспорта РФ, Росавтодора РФ и региональных властей.

Как уже писал «Новый День», в этом году в Верхнесинячихинской школе № 3 появился первый «лесной» класс. Там подготовят будущих специалистов для лесной отрасли: школьники будут углубленно изучать биологию и экологию, знакомиться с современными технологиями лесного хозяйства и деревообработки, а также участвовать в практических занятиях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube