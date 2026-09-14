Центр Екатеринбурга снова затопило

Вечером 13 сентября в Екатеринбурге прошли сильные дожди и подтопили несколько улиц. В частности, вода скопилась на перекрестках улиц Ильича – Победы и Малышева – Горького.
«Ночью коммунальщики устранили подтопление на Малышева – Горького. Причина – серьезный засор хозяйственно-бытовой канализации. Вода ушла. Посмотрим, надолго ли», – пишет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Напомним, в Екатеринбурге ливневая канализация периодически не справляется с потоками воды. Улица Малышева – одно из самых проблемных мест.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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