C Вайнера убирают кричащие вывески (ФОТО)

На улице Вайнера в Екатеринбурге убирают кричащие вывески – с фасадов некоторых зданий уже сняли огромные рекламные конструкции, сделали косметический ремонт и заменили более скромными объектами. «Фасады должны быть приведены к единому стандарту, который разрабатывала главархитектура», – уточнили в мэрии.

Было

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» напомнили, что преображение – часть реконструкции улицы Вайнера. Там уже заменили тротуарную плитку, готовятся расставлять малые архитектурные формы, кадки с растениями. Ремонт первого отрезка – от проспекта Ленина до улицы Малышева завершится этой осенью, а к лету 2027-го приведут в порядок и второй, от Малышева до Радищева.

Стало

Екатеринбург, Елена Сычева