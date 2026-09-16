В Екатеринбурге впервые изъяли кикшеринговый самокат после наезда на ребенка

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ впервые изъяли кикшеринговый электросамокат, попавший в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 15 сентября в 17:10 по адресу: улица Рябинина, 42, 21-летняя девушка на арендованном самокате сбила 9-летнего ребенка, который ехал впереди нее на детском самокате в попутном направлении. Мальчика с травмами рук и ног доставили в ДГКБ № 9. Саму девушку тоже отвезли в больницу с переломом руки. Инспекторам она пояснила, что хотела объехать ребенка, но не получилось.

Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, если это нарушение повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Самокат изъяли в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ «Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения».

Как уже писал «Новый День», администрация Екатеринбурга обещала со следующего года существенно ужесточить условия для кикшеринговых сервисов. Так, припаркованные с нарушениями самокаты будут эвакуировать. Возврат – только после оплаты перемещения и хранения. Если самокат не выкупят за 30 дней, он может быть признан муниципальной собственностью. Все платежи будут направляться в бюджет города и пойдут на развитие инфраструктуры для СИМ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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