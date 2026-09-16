Осенняя миграция птиц: какие виды на Среднем Урале уже собираются в стаи

В Свердловской области идет осенняя миграция птиц. Начинается она как правило в августе, а заканчивается в конце ноября. Первыми улетают насекомоядные, это происходит сразу с приходом первых холодов, когда корма становится меньше. Следующими регион покидают растительноядные птицы. А последними мигрируют кочующие виды.

Месяц назад улетели стрижи, затем ласточки – жители окраин городов перестали их видеть и слышать. Это два основных насекомоядных вида, отлет которых говорит о наступлении осени: когда комаров и мошек становится меньше, птицам не хватает пищи, и они начинают перемещаться в более южные районы.

В конце августа – начале сентября регион начали покидать кулики, утки и гуси. Их отлет как раз совпадает с открытием охотничьего сезона в Свердловской области. Некоторые виды уток начинают миграцию в октябре.

На прошлой неделе уже были замечены групповые скопления зябликов. Обычно эти птицы живут парами на своих индивидуальных участках, где выращивают потомство, и в гнездовой период держатся только семьями. Как отмечают орнитологи, сейчас в Екатеринбурге зябликов практически не осталось – они собираются в стайки и улетают к местам зимовки.

Журавли вот-вот должные собираться в большие стаи: в течение сентября они тренируются и накапливают силы пред долгим перелетом на юг Евразии.

Из хищных птиц уже отлетели коршуны – основная птица, которую можно было встретить в городе, в том числе на городских помойках. Собираются к отлету канюки-мышееды: после уборочной кампании они подъедают грызунов, оставшихся на полях. Готовятся улетать и чеглоки – небольшие соколы размером с голубя, которые гнездятся в основных парках Екатеринбурга: в Зеленой Роще, Основинском парке, Харитоновском парке и парке Маяковского.

Дольше всех в Свердловской области остаются водоплавающие птицы – лебеди и утки. Многие из них улетят на юг лишь в ноябре, пока водоемы не начнут покрываться льдом. Последними Средний Урал покидают дрозды-рябинники и другие кочующие пернатые. Наиболее характерные представители этой группы птиц в Свердловской области – чечетки, щуры и пуночки. Эти птицы не покидают пределы Урала, а просто перемещаются по территории региона в поисках более теплого климата и достаточного количества пищи. Зимовать на Среднем Урале останутся тетерева, глухари, синицы, рябчики, дятлы, белые полярные совы и лесные вороны.

Как ранее писал «Новый День», поведение птиц осенью меняется: одни сбиваются в стаи, другие откочевывают южнее в поисках корма, а некоторые, наоборот, удивляют свердловчан своим появлением. Можно ли встретить полярную сову во дворе, почему от хлеба страдают не утки, а водоемы, и бывают ли свиристели пьяными, «Новому Дню» рассказала в большом интервью председатель Свердловского отделения Союза охраны птиц России Александра Хлопотова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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