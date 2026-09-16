Состав вакцины против гриппа изменился – привиться нужно всем

Ученые изменили состав вакцины против гриппа – поставить прививку должны все, особенно люди из групп риска. Об этом заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.

«Мы знаем, что вирусы гриппа эволюционируют и каждый год надо менять вакцину. Поскольку эта вакцина трехкомпонентная, то этот год уникальный, потому что ученые изменили все три компонента вакцины, которые сейчас будут в вакцине против гриппа. Это вирус гриппа гонконгского типа, вирус типа испанки (пандемический, свиной) и вирус гриппа типа B», – передает слова ученого РИА «Новости».

Отметим, что в настоящий момент вакцины от гриппа еще нет в медицинских учреждениях Свердловской области.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Среднем Урале выросла на 64% за неделю. Дети остаются самой уязвимой группой: в общей статистике более половины – несовершеннолетние. Ранее «Новый День» писал, как защититься от ОРВИ в сезон простуд и при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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