Стал известен состав сборной России по футболу, которая сыграет на «Екатеринбург Арене»

Тренерский штаб объявил состав национальной команды по футболу на осень – как уже писал «Новый День», сборная России впервые сыграет в Екатеринбурге. Уже 3 октября на «Екатеринбург Арене» пройдет товарищеский матч между сборными России и Намибии.

Россию представят ведущие футболисты страны. Среди них вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков, игрок «Монако» Александр Головин, сообщает информационный портал Свердловской области. Из российских клубов также сыграют Константин Тюкавин из «Динамо» и Данила Круговой из ЦСКА. Всего на осенние сборы вызваны 29 футболистов.

Для «Екатеринбург Арены» это уже не первый крупный турнир. В 2018 году стадион принял 4 матча группового этапа чемпионата мира: Египет – Уругвай, Перу – Франция, Япония – Сенегал и Швеция – Мексика.

Билеты на матч России и Намибии приобрести пока нельзя. Информацию о времени начала встречи и старте продаж билетов Российский футбольный союз опубликует позже.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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