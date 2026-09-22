Билеты на матч сборной России по футболу в Екатеринбурге продаются за 15 тысяч рублей

РФС открыл продажи билетов на товарищеский матч сборных России и Намибии, который состоится 3 октября в Екатеринбурге.

На данный момент на «Екатеринбург Арене» для покупки доступна только одна трибуна, цена билета – 15 тысяч рублей. Отметим, что в Казани и Нижнем Новгороде, где также сыграет национальная команда, билеты продаются по цене от 500 рублей.

Как ранее писал «Новый День», Екатеринбург впервые принимает матч сборной России. Игра начнется в 20:00, для посещения не требуется Fan ID. Перед стартовым свистком зрителей ждет яркий номер-открытие и живое исполнение гимна России. После игры также запланирован финальный эпизод шоу.

Перед матчем для болельщиков организуют развлекательную программу, она начнется в 17:00. Запланирована автограф-сессия с экс-игроками сборной России Олегом Шатовым, Русланом Пименовым, Романом Широковым и Денисом Глушаковым, а также конкурсы и розыгрыши призов, выступления музыкантов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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