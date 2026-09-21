Екатеринбург примет этап Гран-при по фигурному катанию

В Екатеринбурге впервые за 11 лет пройдут крупные российские соревнования по фигурному катанию. С 4 по 8 ноября на «УГМК Арене» состоится 4-й этап Гран-при России «Золото Урала».

В турнире примут участие более 150 сильнейших взрослых спортсменов и юниоров страны. Стоимость билетов на соревнования начинаются от 1400 рублей, цена зависит от категории мест и выбранного соревновательного дня. Самые дорогие места стоят 10 тысяч рублей. «УГМК Арена» вмещает более 12 500 тысяч зрителей.

Серия Гран-при по фигурному катанию стартовала в сентябре и продлится до декабря, финал состоится в феврале 2027 года. Ранее Екатеринбург принимал турнир столь высокого ранга в декабре 2015 года – тогда на льду КРК «Уралец» состоялся чемпионат России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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