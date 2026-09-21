Сколько ложек сахара в день можно есть – ответ врачей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать потребление свободных сахаров – добавленного сахара, а также сахара из меда, сиропов и соков – на их долю должно приходиться менее 10% от общей калорийности рациона. Для взрослого человека при суточной норме в 2000 килокалорий это не более 50 граммов, или 10 чайных ложек в день.

При этом сахар, который естественно содержится в свежих фруктах, овощах и молоке, в эти нормы не входит: доказательств его вреда нет.

Как отметила в разговоре с «Новым Днем» диетолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева, дополнительную пользу принесет снижение потребления сахара до 5% и менее от калорийности рациона – это около 25 граммов, или 6 чайных ложек в сутки. Это снизит риск кариеса, ожирения и сахарного диабета второго типа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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